Медиков заставляют скрывать заражение коронавирусом: Президент поручил разобраться

Главные врачи ряда больниц иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания. Об этом шла речь сегодня, 3 сентября, на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

«Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также задал вопрос по обеспечению школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку к нему «поступает много информации об их недостаточном количестве в школах».

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в областных центрах такие учреждения полностью обеспечены всем необходимым для защиты от коронавирусной инфекции в соответствии с разработанным правительством алгоритмом для безопасного обучения в школах. Он напомнил, что на уроках дети не должны находиться в масках, их следует надевать только на переменах.

Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно «принять во внимание информацию о защите детей по всей Украине, а не только в областных центрах».

«За минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей, хотя обычно летом эта цифра составляла около 100 человек. Однако это повышение за 2 сентября не является показательным в отношении влияния начала обучения на распространение COVID-19», – отметил Денис Шмыгаль.

Премьер заверил, что Кабмин проведет соответствующий аудит в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах.