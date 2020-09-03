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Двое жителей Луганщины пойдут под суд за попытку откупиться от уголовной ответственности

03.09.20 15:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Двое жителей Луганщины пойдут под суд за попытку откупиться от уголовной ответственности. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что в суд направлены обвинительные акты по двум уголовным производствам по фактам предложения и предоставление неправомерной выгоды должностным лицам ополиции (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Так, в августе этого года ранее неоднократно судимый житель Кременского района предложил и предоставил сотруднику Кременского отдела полиции Луганщины 500 долл. за непривлечение его к уголовной ответственности за совершение серии краж.

В другом уголовном производстве житель Беловодского района после кражи чужого имущества, пытаясь подкупить одного из руководителей Беловодского отдела полиции, предложив и предоставив ему взятку в 14 тыс. грн.

«Совместными усилиями правоохранителей преступные действия обоих злоумышленников было своевременно разоблачены и задокументированы, и теперь они предстанут перед судом за совершение коррупционного преступления», – отметили в прокуратуре.

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