КПВВ «Станица Луганская» работает в штатном режиме несмотря на близость пожаров, – Резников

Контрольный пункт въезда – выезда (КПВВ) «Станица Луганская» продолжает функционировать в штатном режиме. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в Северодонецке, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Несмотря на близость одного из очагов пожара, в КПВВ "Станица Луганская" пересечение линии разграничения продолжается в штатном режиме», – подчеркнул Алексей Резников.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение о выделении Луганщине и Донетчине 100 млн грн на приобретение специальной пожарной техники.

«Уже на месте, в Станично-Луганском и Новоайдарском районах, мы решим, какого объема помощь необходима Луганщине от Кабинета министров Украины», – добавил вице-премьер.

Он отметил высокий уровень взаимодействия областной власти и всех служб, задействованных в тушении пожара.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

К ликвидации пожаров на Луганщине привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и других подразделений Объединенных сил. Во время тушения пожара двое военнослужащих получили ожоги.

В штабе ООС заявили, что причиной возникновения масштабных пожаров в Луганской области является умышленный поджог в районе нескольких прифронтовых населенных пунктов.