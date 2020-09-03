Почему не победит Беларусь: Захват Славянска показал в действии «Правило 0,05%» по смене власти

Захват Славянска в апреле 2014 года вооруженной группой под руководством российского офицера Игоря Гиркина (Стрелкова) – одно из доказательств реализации «Правила 0,05%» (Правила пяти сотых процента). Когда 0,05% от населения вооруженных отморозков достаточно, чтобы захватить власть и удерживать ее. Это же правило работает во время переворотов, революций при любом жестком авторитарном режиме. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал Андрей Илларионов, российский экономист и политик, в 2000-2005 гг. – советник президента России Владимира Путина по экономике и его доверенное лицо в «Большой восьмерке».

Илларионов акцентировал, что сейчас в Беларуси происходит ненасильственная революция, которая пытается свергнуть режим Лукашенко. «Последовательно ненасильственная революция. Это их выбор, и это то, что доносится с Запада – только не насилие. При этом другая сторона не ограничивает себя в насилии, ни в коей мере», – сказал он.

В ситуации с Беларусью встает вопрос: а может ли вообще ненасильственная революция победить, в принципе? «Но нужно добавить – в каких режимах? Если это мягкий авторитарный режим, то да, может. Например, Бархатная революция в Чехословакии, когда в 1989 году был мягкий авторитарный режим, не готовый использовать силу. Также сербская революция 2000 года, грузинская Революция роз 2003 года. Точно так, как это было возможно в 1991 году в советской России, в этот момент Горбачев представлял мягкий авторитарный режим. И самое важное – министр обороны СССР маршал Язов отказался использовать войска и вывел войска из Москвы. Если представители власти (президенты, министры обороны, главы КГБ и пр.) отказываются от применения силы, то ненасильственная революция победить может», – акцентирует эксперт.

При жестком авторитарном режиме, когда власть идет на использование силы, а митингующие нет, такая победа невозможна. «Если представители старого режима готовы использовать насилие, неограниченное насилие – не только избивать граждан дубинками, как это происходит в Минске, не только использовать снайперов, но и иные средства. Возникает вопрос: может ли победить революция, на которой большинство народа пользуется ненасильственными методами, и ничтожное меньшинство готово к применению насилия? Ответ дает история. Даже если брать период после Второй мировой войны – в истории мира было несколько сотен таких случаев. И из них не было ни одного случая победы революции, которую поддерживает абсолютное большинство населения и которое придерживается только ненасильственных методов. Мы знаем, в том числе что происходило в Украине в 2004 году и в 2013-2014 году – была применена сила с обеих сторон. Угроза применения силы и то, что она была применена, сыграло свою роль», – говорит Илларионов.

Есть и граница – когда может быть одержана победа, и когда победа одержана быть не может. При жестком авторитарном режиме власти победа-проигрыш зависит от того, какая сторона применит «Правило 0,05%» (Правило пяти сотых процента). «"Правило 0,05%" заключается в следующем. Если под контролем жесткого авторитарного режима находятся вооруженные силы, спецслужбы, отъявленные отморозки, титушки, бандиты – вооруженные, тренированные, подчиняющиеся приказам, готовые применять неограниченное насилие – то пяти сотых процента вот таких отъявленных головорезов достаточно для того, чтобы удерживать контроль над оставшимися 99,95% населения, если население не готово применять силу против этих мерзавцев», – поясняет российский эксперт.

«Правило 0,05%» ярко продемонстрировано в ситуации с захватом Славянска в 2014 году. Илларионов привел интервью Игоря Гиркина, в котором тот заявил, что захватил город Славянск с бандой в составе 52-54 человека. Население Славянска – 109 тысяч человек. «Эти 52 человека составляют 0,05% от населения Славянска. Он захватил этот город, несмотря на то, что там была милиция, прокуратура, СБУ и иные силовые органы. Сочувствовали силовики им или не сочувствовали, все равно показывает – бандой в 52 человека можно захватить город с населением в 100 тыс. человек. И далее в течение 3-х месяцев украинские спецслужбы, украинская армия пытались забрать Славянск. В течение 3-х месяцев не могли, смогли это сделать только 5 июля. Понятно, что их (сторонников Гиркина, – ред.) там стало уже больше. Но тем не менее, это означает что – хорошо организованной, вооруженной, дисциплинированной группы отморозков в размере 0,05% от общего населения достаточно для захвата власти и удержания ее», – детализировал Андрей Илларионов.

«Это правило можно проверить и на других случаях. Результаты аналогичные», – добавил он.

Илларионов отметил, что в США и на Западе популярна «Теория 3,5%» (Теория трех с половиной процентов). Она предложена американским профессором, специалистом по политическому насилию и его альтернативам Эрикой Ченовет. Ченовет утверждала, что 3,5% населения страны, выходящих на уличные протесты, достаточно для того, чтобы изменить политический режим.

Илларионов категорически не согласен с этой теорией, если это касается авторитарного режима. «Хотя теория стала очень популярной. Но "Теория 3,5%" не работает там, где есть жесткий авторитарный режим, где есть лица, которые готовы использовать неограниченное насилие (как, например, Мадуро в Венесуэле, Асад в Сирии, Путин, Лукашенко и др.). Этой теории здесь противостоит "Правило 0,05%" – если эти 3,5% и иное население не будут применять насилие, то удержать полный контроль можно с помощью 0,05% отморозков», – подчеркивает экс-советник Путина.

Он применил «Правило 0,05%» к Беларуси. Население страны – 10 миллионов человек, т.е. 0,05% – это 5 000. «Если есть 5 тысяч вооруженных людей (милиция, ОМОН, КГБ, армия и т.д.), которые готовы использовать неограниченную силу против собственного народа, и если другая сторона не будет прибегать к насилию, то режим Лукашенко будет удержан. Потому что невооруженные люди, не применяющие насилие, не способны справиться ни с одним бандитом, который готов применять насилие», – резюмировал Илларионов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»