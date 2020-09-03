От 2 до 6 лет: «Минерше» поезда Киев – Мариуполь грозит тюремный срок

Пассажирка поезда Киев – Мариуполь, которая требовала его остановить и угрожала взрывом в случае отказа, может сесть в тюрьму за свою нетрезвую выходку. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает отдел коммуникаций полиции Запорожской области.

«1 сентября в 02:25 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области по спецлинии "102" поступило сообщение от женщины. Гражданка требовала остановить поезд, в котором едет, а в случае отказа угрожала заминировать и взорвать его. Звонок поступил с мобильного телефона, номер был сразу определен и установлено, что на момент сообщения поезд Киев – Мариуполь уже направлялся из Запорожья в Киев», – рассказали в полиции о подробностях происшествия.

Правоохранители установили личность телефонной «минершы». Ею оказалась жительница города Энергодар 1997 года рождения. Правоохранители сняли ее с поезда на железнодорожной станции в Днепропетровской области. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»).

За свою нетрезвую выходку молодая женщина может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.