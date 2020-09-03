На Донетчине повышенную пенсию получат почти 90 тысяч пенсионеров

В Донецкой области пенсию с учетом перерасчета с 1 сентября 2020 года получат 89,7 тыс. пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"» установлено повышение минимальной заработной платы с 4723 до 5000 грн.

Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которые достигли 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет – мужчины и 30 лет – женщины.

Согласно действующему пенсионному законодательству, размер пенсионных выплат у таких пенсионеров должен составлять не менее 40% от минимальной заработной платы.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, увеличится с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

«Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Донецкой области перерасчитаны пенсии 89,7 тыс. пенсионеров. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года», – сообщили в Донецкой ОГА.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.