Правозащитник рассказал, как получить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье

В ближайшее время жители подконтрольной украинской власти части Донбасса смогут получить компенсации за жилье, которое было разрушено в результате военных действий. Об этой процедуре в эфире «Громадського радіо» рассказал Владимир Хорбаладзе, координатор по жилищным, земельным и имущественным правам Норвежского совета по делам беженцев в Украине.

Первоначально будет выплачиваться компенсация именно за разрушенное жилье. «Фактически на сегодня в постановлении реализован подход, когда компенсация – это специальный вид социальной помощи, направленный на то, чтобы человек мог приобрести себе новое жилье. Размер компенсации будет ограничен 300 тыс. грн. При этом большая часть пострадавших имеют в собственности [разрушенное] жилье, которое стоит дешевле этой суммы. Но было принято решение предоставить компенсацию в размере, которого будет достаточно для того, чтобы люди смогли приобрести себе что-то новое, более или менее соответствующее тому, что у них было до этого», – пояснил Хорбаладзе.

Он отметил, что получение данной компенсации – процедура довольно комплексная. Большая часть будет направлена именно на действия органов местного самоуправления или военно-гражданских администраций.

После вступления в законную силу принятого Кабмином порядка о выплате компенсаций, во-первых, человеку необходимо проверить, есть ли у него правоустанавливающие документы на жилье. Затем обратиться в органы местного самоуправления (в городской, поселковый или сельский совет) с пакетом документов:

нотариальные копии правоустанавливающих документов на жилье;

копия паспорта;

копия идентификационного кода (ИНН).

«Далее следуют процедуры, связанные с тем, как будут проводить обследование разрушенного жилья. Где-то через 40 календарных дней (это максимальный срок человек получает два документа: 1) акт обследования жилья, которым будет установлен уровень разрушения жилья, 2) справку о признании человека пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Когда на руках есть эти два документа, заявитель обращается к государственному регистратору прав на недвижимое имущество с заявлением. Заявителю необходимо зарегистрировать отказ от права собственности в связи с разрушением жилья. Запись в государственном реестре будет сделана по соответствующим фактическим обстоятельствам», – пояснил Хорбаладзе.

Когда в реестр внесены изменения, то человек обращается в орган местного с заявлением, в котором просит выплатить компенсацию, добавляет справки и копии этих справок, копию актов обследования и справку из государственного реестра прав на недвижимое имущество, в которой указано, что право собственности прекращено. Далее идет работа органов государственной власти и местного самоуправления.

Обследование разрушенного жилья будет проводиться местной специальной комиссией. Она будет формироваться органом местного самоуправления. «В сложных случаях и если не будет четко понятна степень повреждения, местные комиссии имеют право привлечь специальных экспертов для определения технических вопросов, но это будет, скорее, в качестве исключения», – добавил эксперт.

По его мнению, следующим шагом после выплаты компенсаций за разрушенное жилье можно рассматривать вопрос выплат компенсаций за поврежденное жилье.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров 2 сентября утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для компенсации пострадавшим, чьи жилые дома (квартиры) были разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России. В государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн грн. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости строительства жилья в регионах Украины, но не более 300 тыс. грн.

Также правозащитники объясняли, чем отличается разрушенное на Донбассе жилье от поврежденного.