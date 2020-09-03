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Шесть пострадавших: В «ДНР» сообщили подробности смертельной аварии автобуса в Донецке

03.09.20 17:13
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

Сегодня, 3 сентября, автобус с пассажирами врезался в столб в центре Донецка после того, как водитель получил сердечный приступ. Пострадали 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба «госавтоинспекции ДНР».

Инцидент произошел около 12:00 по улице 50-летия СССР возле стадиона «Донбасс Арена». Автобус двигался по маршруту №23, связывающему центр Донецка с Макеевкой.

«Водителю стало плохо, у него оторвался тромб, и он практически сразу скончался. Сотрудники "скорой" оказали помощь шести пострадавшим», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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