Считали пропавшим без вести: На Луганщине при ликвидации пожара погиб военный

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий из состава Объединенных сил. Ранее он считался пропавшим без вести. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«С печалью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, что стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества», – говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.

Ранее сегодня министр обороны Украины Андрей Таран, находясь в Луганской области, заявил, что пожар стал угрозой как для местного населения, так и военнослужащих, выполняющих задачи в районе ООС.

«Они сделали все возможное для сохранения военной техники и вооружения. В частности, командир роты старший лейтенант Токарев лично возглавил работу по выводу техники из района пожара, получив значительные ожоги, а именно 48%. Младший сержант Батраченко принимал участие в эвакуации техники, у него 20% ожогов тела. Сейчас они получают необходимую помощь. Старшина Бондаренко в настоящее время считается пропавшим без вести. Потери техники – две единицы. Сейчас военные находятся на позициях и продолжают выполнение задач», – сказал Андрей Таран.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

К ликвидации пожаров на Луганщине привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и других подразделений Объединенных сил. Во время тушения пожара двое военнослужащих получили ожоги.

В штабе ООС заявили, что причиной возникновения масштабных пожаров в Луганской области является умышленный поджог в районе нескольких прифронтовых населенных пунктов.