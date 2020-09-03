Краматорск: Строительство многоэтажки для переселенцев подешевело на 40 миллионов

Стоимость проекта по строительству жилого многоквартирного дома для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Краматорске уменьшена на 40 млн грн. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Проект пересмотрен. Его стоимость была около 200 млн грн, она снижена по меньшей мере на 40 миллионов. Проект пересмотрен, его не упростили, а актуализировали. Количество квартир не уменьшено, количество квадратных метров не уменьшено, качество не уменьшится», – заверил глава области.

Он отметил, что в сентябре официальная подрядная организация уже приступит к работе. «Сейчас уже определен земельный участок и проведены подготовительные работы к началу строительства, которое должно начаться в сентябре», – сказал Кириленко.

Он напомнил, что работы по строительству первого дома для переселенцев в Краматорске будут профинансированы за счет областного бюджета, а жилье будет предоставляться на особых условиях.

Также жилье для ВПЛ будет строиться и в Мариуполе. «В Мариуполе предложения предоставлены под строительство аналогичного нового жилья. Рассматриваются более упрощенные подходы, но не менее качественные – железные каркасы, такая технология заслуживает внимания. Также в Мариуполе есть определенное количество недостроенных домов. Мы с владельцем этих зданий беседовали. Но пока та цена, которую он хочет получить, никак нас не устраивает, исходя из экономической составляющей», – заключил глава ДонОГА.

Напомним, что в первом доме для переселенцев в Краматорске, построенном за счет областного бюджета, квартиры получат переселенцы, которые живут и работают в этом городе. Это служебное жилье, которое невозможно будет приватизировать.

Также в Краматорске дома для переселенцев будут строиться по программе «Жилье для переселенцев», на реализацию которой Немецкий банк развития KfW выделяет Украине транш в сумме 44,5 млн евро. Но по этой программе в Краматорске многоквартирные дома для будут выстроены не «с нуля», а на фундаменте имеющихся недостроев. Квартиры будут распределяться по балльной системе.

В Мариуполе решить проблему для переселенцев пытались за счет выкупа недостроенного квартала многоэтажек. Изначально проектом «Первого квартала» предусматривалось строительство домов на 630 квартир улучшенной планировки. Однако пока переговоры с собственником недостроя не дали результата.