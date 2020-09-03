Решают, куда распределить детей: В Святогорске на ремонт закрыли единственный детский сад

В Святогорске (Донецкая обл.) на капитальный ремонт закрыли единственный детский сад в городе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 сентября, рассказала директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА.

Она отметила, что детский сад «Ласточка» рассчитан на 110 мест.

«Сразу после того, как стало известно о проблемах, которые возникли из-за его закрытия на капитальный ремонт, областная власть начала искать пути решения проблем. Уже обработано несколько вариантов размещения детей на время проведения ремонта, в частности в коммунальных учреждениях, подчиненных Донецкой ОГА, или в соседних населенных пунктах. Несмотря на то, что сейчас жители Святогорска испытывают дискомфорт из-за прекращения работы заведения, хочу подчеркнуть – ремонтные работы делаются для улучшения условий обучения. Также ремонт "Ласточки" находится на постоянном личном контроле главы области Павла Кириленко», – сказала Татьяна Сидашева.

По ее словам, проведение ремонтных работ происходит за счет Государственного фонда регионального развития. Объем финансирования – 38 млн грн, а ремонт должен начаться уже в следующем месяце.

Директор департамента также добавила, что окончательно вопрос размещения детей и организации их обучения будет решен после консультаций с родителями воспитанников «Ласточки». Основным критерием выбора места временного размещения детей будет доступность и способность заведения обеспечить основные потребности.