С 1 июля: Как изменилось назначение пособия на детей одиноким матерям

С 1 июля в Украине пособие на детей одиноким матерям назначается по новым условиям. Эти выплаты регулируются Постановлением Кабинета министров Украины от 22.07.2020 № 632 «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи». Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Теперь пособие предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи. Оно рассчитывается на одного человека за 2 квартала, предшествующих месяцу, предшествующего месяцу обращения за назначением пособия на детей одиноким матерям.

Отметим, что с 1 июля размер ежемесячной помощи на детей одиноким матерям в среднем составляет:

на детей до 6 лет – 1859 грн;

на детей от 6 лет до 18 лет – 2318 грн;

на детей от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) – 2197 грн.

Есть 4 основных момента, при которых помощь на детей одиноким матерям не назначается.

Первое – если в составе семьи есть трудоспособные лица, достигшие 18-летнего возраста, которые не работают, не проходят военную службу, не являются учащимися дневной формы обучения, не зарегистрированы в центре занятости как безработные.

Помощь на детей одиноким матерям в данном случае назначается, если лица в течение периода, за который учитываются доходы:

оплатили Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в размере не менее минимального;

суммарно в течение трех месяцев ухаживали за детьми до достижения ими 3-летнего возраста или за детьми, нуждающихся в уходе по медицинским показаниям;

суммарно в течение трех месяцев ухаживали за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы вследствие психического расстройства, за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста;

оказывали социальные услуги по уходу в соответствии с законодательством.

Однако если в составе семье есть неработающее трудоспособное лицо, достигшие 18-летнего возраста, помощь на детей одиноким матерям может быть назначена, но не более чем на 2 шестимесячных периода, если:

в составе семьи есть человек с инвалидностью, который по заключению врачей нуждается в постоянном постороннем уходе;

отсутствие любых источников дохода связана с продолжительной болезнью одного и / или нескольких членов семьи.

Помощь на детей одиноким матерям при таких условиях на следующий срок назначается:

не ранее чем через 6 месяцев после завершения выплаты такой помощи;

на один 6-месячный период, если семья является многодетной и обратилась за назначением пособия на детей одиноким матерям в июле-декабре 2020 года.

Если неработающий трудоспособный член семьи устроился на работу в 6-месячный период получения пособия на детей одиноким матерям, в совокупный доход семьи при назначении такой помощи на следующий период учитывается лишь 50% его дохода. Эта норма применяется однократно.

Если неработающий трудоспособный член семьи находится на учете в центре занятости и в 6-месячном периоде получения пособия на детей одиноким матерям не трудоустроился, размер такой помощи при последующего обращения за ее назначением уменьшается на 50%, на следующий период – на 75%. Такая помощь во время последующего обращения назначается не ранее чем через 6 месяцев после завершения ее выплаты.

Второе – отказать в пособии одинокой матери могут, если член семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением пособия купил земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, строительные материалы и иные товары долгосрочного потребления или оплатил (единоразово) любые услуги (кроме медицинских, образовательных, ЖКХ) на сумму свыше 50 тыс. грн.

Третья причина отказа – если в собственности семьи есть вторая квартира (дом), кроме жилья:

расположенного на неподконтрольной Украине территории Донбасса, аннексированного Крыма;

расположенного в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий;

расположенного в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;

или жилья, непригодного для проживания, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры).

Четвертое – если в собственности семьи есть больше чем один автомобиль, транспортное средство, с даты выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

При этом не учитываются следующие транспортные средства:

полученные безвозмездно или приобретенные на льготных условиях через органы социальной защиты населения, в том числе за счет денежной помощи на приобретение автомобиля;

приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа.

Для оформления данного вида помощи и за дополнительными разъяснениями нужно обращаться в управления социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания.

В объединенной территориальной громаде такие заявления принимают должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового совета ОТГ.