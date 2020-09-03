Не из-за боевых действий: На Донетчине взорвался трансформатор электроподстанции

Город Торецк (Донецкая обл.) и насосная станция 3-го подъема канала Северский Донец – Донбасс частично остались без электроснабжения из-за взрыва трансформатора напряжения на подстанции НЭК «Укрэнерго» «Центральная–330 кВ». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Взрыв трансформатора не связан с боевыми действиями. Обесточены 2 секции шин 110 кВ. Из-за аварии без напряжения осталась насосная станция 3-го подъема КП "Компания "Вода Донбасса", частично население Торецка, Авдеевский коксохим», – говорится в сообщении.

Как отмечают в Донецкой ОГА, насосная станция 3-го подъема канала Северский Донец – Донбасс будет частично запитана от подстанции 35 кВ «3-й Подъем». Авдеевский коксохим будет запитан по резервной линии. Населению Торецка электроснабжение планируется восстановить до конца дня после завершения аварийно-восстановительных работ на подстанции НЭК «Укрэнерго» «Центральная–330 кВ».