Красногоровка: Дети пошли в школу, которую в 2017-м разрушила ракета «Града» (Фото)

Пять новых школ открыли в Донецкой области к началу нынешнего учебного года. Их ремонтировали несколько лет. Среди реконструированных – школа № 2 в прифронтовой Красногоровке, ее восстановили после ракетного удара. Местные жители говорят, что теперь это самое яркое и современное здание во всем городе, передает «Радио Свобода».

Школу №2 в Красногоровке со стороны «ДНР» обстреляли еще летом 2017 года. По району, где находится здание, выпустили несколько ракет «Града».

На капитальный ремонт учебного заведения ушло 95 млн грн и несколько лет работы. Три года ученики занимались во вторую смену в другой городской школе, но нынешней осенью сели за новые парты в родном здании.

«По-моему, это было утром. Сюда прилетело около двух-трех снарядов. Крышу снесло, второй этаж сильно разрушился. Сильно пострадало левое крыло здания. Трудно представить ту разруху, ведь здесь все полностью отстроили, и сейчас все отлично», – рассказывает ученик 9-го класса Максим Алексов.

Максим Алексов

Анатолий Шинкарев преподает здесь биологию. Но первый раз в эту школу он пришел, будучи еще первоклассником. Сейчас в его кабинете – современные микроскопы, мультимедийная доска, компьютеры и оборудование для экспериментов.

«Я выпускник этой школы. То есть, я сюда пришел в первый класс, и этот кабинет – это как раз мой первый класс. Мне есть, с чем сравнивать. Особенно, если сравнивать с печальными событиями 2017 года. Здесь поменялось все: от расположения кабинетов, до оснащения и ремонта. Большая благодарность тем, кто принимал в этом участие, потому что для наших детей это действительно кладезь новых знаний, которые они здесь будут получать», – говорит преподаватель.

Реконструкция этой школы – была важным проектом для нескольких руководителей области. Начинался проект еще при губернаторе Павле Жебривском, продолжал его Александр Куць, а закончили капитальный ремонт при главе области Павле Кириленко. Сегодня ОШ № 2 – самое яркое и современное здание во всей Красногоровке.

«Это же храм знаний, еще с давних времен школа была одним из самых важных зданий. Там, где есть школа, там есть будущее. Мы надеемся, что изменения будут продолжаться, и молодежь будет создавать семьи, рожать детей, и у нас будут новые ученики», – говорит учительница химии Нина Кшенокал.

Нина Кшенокал

Напомним, что к началу учебного года в области открылись после капитального ремонта 5 школ. На стадии реконструкции остается 12 учебных заведений. Также реконструировали 3 детских сада.

Как сообщалось ранее, всего на подконтрольной правительству части Донецкой области 1 сентября открылись 509 школ. В них обучается 168,7 тысяч детей.