Участвовал 16-летний сын: На Луганщине будут судить семью жестоких убийц

В Луганской области будут судить трех членов одной семьи, включая 16-летнего юношу, которые после жестоких пыток убили знакомого мужчину. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Убийство произошло в июне 2020 года в Северодонецке.

«После нанесения потерпевшему многочисленных телесных повреждений в различные части тела, несовершеннолетний, по указанию своей матери, связал ему тканевой веревкой область шеи, туловище, верхние и нижние конечности. После длительной пытки отчим задушил жертву веревкой, что и стало основной причиной смерти по заключению судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении.

Пытаясь скрыть совершенное преступление, обвиняемые оставили вещественные доказательства в лесополосе.

В отношении преступников в суд направлен обвинительный акт по факту пыток, незаконного лишения свободы, изнасилования, совершенного группой лиц, а также умышленного убийства мужчины (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст . 146, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 304, ч. 1 ст. 115 УК Украины).