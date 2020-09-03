В 30 минутах от войны: В селе у Азовского моря уже покупают дома

Село Виноградное расположено в ложбине на берегу Азовского моря. Это «сад и огород» Мариуполя: отсюда горожанам возят южные овощи и фрукты. При том, что от Виноградного – считанные километры до разбитого боями Широкино. Но до 2018 года Виноградненский сельский совет не имел прифронтового статуса (с возможностью получать помощь), т.к. де-юре сельсовет принадлежит Волновахскому району, де-факто – входит в Мариупольскую громаду, и этот юридический казус не решен до сих пор, передает «Радио Свобода».

Виноградное

Председатель Виноградненского сельсовета Тамара Круликовская рассказывает, что после начала военных действий здесь с апреля 2015 года появился блокпост. Он действует до сих пор. «В плане безопасности это помогает – чужих сюда не пропускают. А если люди что-то вывозят, или переезжают, без моего согласия ничего не произойдет. Выезжаю, смотрю, наш это человек или нет. Сейчас, на шестом году войны, тут стали дома уже покупать, много новых людей появилось в селе, но это тоже под контролем… Поначалу было, конечно, сложно. Были случаи, когда люди в село не могли с работы попасть, составлялись списки живущих в наших населенных пунктах, чтобы не было задержек на блокпосту. Сейчас все проще стало», – говорит Круликовская.

Тамара Круликовская

В Виноградном есть школа, в ней учатся 143 ребенка – как местные, так и из соседних сел. Есть детский сад на 43 места, его посещают сейчас 25 детей. Есть большая амбулатория, которая обслуживает несколько сел. Есть свой небольшой клуб, где проходят все мероприятия.

«Магазинов у нас мало, большинство закрылись во время войны. Из транспорта у нас один автобус, раньше было больше. Зато проезд у нас, как в городе – 8 гривен. Надеемся на Мариуполь, что после объединения нам дадут большой коммунальный автобус», – говорит Круликовская.

Основная специализация этого района – сельхозпродукция, овощи, выращивание винограда. «Сейчас сельсовет выдает людям справки, чтобы они могли торговать на рынке и обеспечивать себя. Большие рынки сами приезжают к нам за продукцией», – продолжает глава Виноградного.

Виноградное, а за ним виднеется микрорайон Мариуполя

В 2015 году сельсовет временно присоединили к Волновахе, которая находится почти в 100 км. А с мая 2015-го так же временно присоединили к Мариуполю. И это временное постановление до сих пор не отменено. «Получился такой казус, что юридически мы относились к Волновахскому району, а фактически были в Мариуполе, он географически ближе... Было очень тяжело, потому что Волноваха разорвала с нами договор о субвенциях и ничего уже не давала, а Мариуполь еще ничего не давал, и вообще поначалу не признавал нас», – вспоминает Тамара Круликовская.

Субвенции пошли только после осенних выборов Мариупольского горсовета 2015 года, когда город «признал» сельсовет.

Круликовская подчеркивает, что объединение с Мариуполем им выгодно: «Большинство наших людей работает на заводах и предприятиях Мариуполя, в Виноградном очень мало рабочих мест. Тут есть только школа, амбулатория, почта и сельсовет. До города тут всего 6 км, географически очень удобно. Поэтому когда я обратилась к жителям по поводу объединения, меня все поддержали. В наш сельсовет входят три села – Виноградное, Приморское, Пионерское. Население составляет 2500 человек. Плюс 3 тысячи гектаров земли на побережье Азовского моря… А вообще объединение с городом позволит реализовать множество проектов».

Много лет сельсовету приходилось выживать за счет гумпомощи от неправительственных организаций. «До февраля этого года нам помогал Фонд Рината Ахметова, каждые 60 дней нуждающиеся получали помощь. Мы работали с USAID, с Красным Крестом. Последний не очень помогал, потому что мы не входили в перечень населенных пунктов на линии разграничения. Помогала организация "Астед", выдавали денежные сертификаты людям. Была венгерская экуминистическая служба, христианская служба помощи, испанцы помогли нашим жителям сделать бесплатные операции», – перечислила только часть примеров Круликовская.

Скоро в Виноградном откроют общественный центр, где будут проводиться занятия для населения, курсы кройки и шитья, изучение английского, занятия с психологами. «Сейчас закупаем оборудование для этого центра. Нам USAID на 130 тыс. грн поставляет ноутбуки, сканер, принтер, проектор, новую мебель. Хочу, чтобы здесь был доступ к интернету, чтобы дети могли заниматься, чтобы здесь начал работать институт третьего возраста. Хочу научить бабушек "ходить" [дистанционно] в "Приват" или "Ощад", оплачивать коммунальные услуги. А еще здесь будет работать полицейский опорный пункт», – делится планами руководитель сельсовета.

Вообще стараемся участвовать в конкурсах, в грантовых программах, привлекаем средства на мелкий ремонт.

Тамара Круликовская мечтает, что если бы не было ограничений в финансировании, то во-первых, восстановила бы детские лагеря отдыха. «Их тут шесть. Все они пришли в упадок, некоторые, мягко говоря, военными подпорчены. Хочу, чтобы дети сюда приезжали на оздоровление. Благоустроила бы пляжи, земля у нас разминирована, акты на это есть. Построила бы новую школу, провела бы освещение. Построила бы развлекательный комплекс – наш дом культуры маловат. Планов много, не все просто реализовать», – заключила она.