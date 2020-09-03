Живет в «серой зоне»: 4-летний Никита стал участником программы «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу»

4-летний Никита Писарев живет в «серой зоне» в селе Андреевка (Донецкая обл.). Здесь постоянно раздаются автоматные очереди, но у мальчика высокая степень глухоты, поэтому он не слышит ни выстрелов, ни взрывов. Это очень сомнительный плюс, потому что у патологии масса негативных последствий для ребенка. Никита не может нормально развиваться и познавать окружающий мир. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Год назад Никита начал регулярно ездить с мамой в Мариуполь. Этих поездок он и ждал, и боялся. «Мы редко ездим в город, и для нас каждая поездка, для ребенка особенная, как какой-то праздник. Но мы приезжаем, только чтобы сходить в больницу. И сын сразу начинает плакать, едва увидит белые халаты. Ему просто это все надоело», – говорит мама мальчика Марина Писарева.

Две операции, которые сделали Никите в Мариуполе, улучшили слух. Но для того, чтобы остановить процесс полной утраты возможности слышать, нужно было установить современные слуховые аппараты. Денег на это у семьи не было. Родители обратились в Фонд Рината Ахметова – и Никита стал участником проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу».

Недавно мальчик снова приехал в Мариуполь. Но об этой поездке останутся самые лучшие воспоминания – он стал слышать. «Мы подобрали для ребенка цифровые аппараты с компьютерной настройкой. В них программа на речевые фонемы – теперь Никита может хорошо прослушивать речь», – поясняет слухопротезист Наталья Кузнецова.

Малышу устанавливают аппараты. И через несколько минут Никита повторяет за взрослыми самые важные слова: «мама», «папа». «Выражаю огромную благодарность Фонду Рината Ахметова за понимание, отзывчивость; за то, что помогли в трудный момент», – сказала Марина Писарева.

Благодаря проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» малышам с глухотой или тугоухостью было установлено более 180 высокочувствительных слуховых аппаратов.