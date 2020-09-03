На Донетчине 9 компаний создали ІТ-кластер

Сегодня, 3 сентября, девять предприятий, представляющих IТ-сообщество Донецкой области, подписали меморандум о сотрудничестве в рамках создания регионального кластера. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Предприятия различных направлений ИТ-бизнеса в течение нескольких месяцев ведут разработку совместных практических проектов и пришли к пониманию необходимости формализовать свои взаимоотношения и объединиться в региональную ассоциацию «Восточно-Украинский техно-кластер» с целью создания устойчивой экосистемы "ИТ-Бизнес-Власть-Общество"», – говорится в сообщении.

В ближайших планах Ассоциации – запуск социального проекта «Мой доктор», программных решений с использованием искусственного интеллекта для предприятий ЖКХ, образовательный проект «ИТ-Песочница», а в дальнейшем – организация стартап-инкубатора и создание областного технопарка UNIT-Cити для ИТ-комьюнити.

В 2017 году облгосадминистрацией было инициировано создание регионального ИТ-кластера, проведен ряд мероприятий, которые обеспечили платформу для налаживания коммуникаций между предприятиями.