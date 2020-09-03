Снится Януковичу Майдан…: В «ДНР» пытаются развивать свой стендап (Видео)

В неподконтрольном украинской власти Донецке активно развивается юмористический стендап. Шутят о политике, об «Л-ДНР», Украине, России и даже о Януковиче… Здесь проходят стендап-вечера, батлы комиков в торговом центре и даже «прожарки» местных «звезд», передает «Радио Свобода».

В Донецке стараются не отставать от мировых трендов юмористической моды. Правда, там уверены, что такая мода – только в одной стране. «Конечно, мы не могли не обратить внимание, что в Российской Федерации развивается такое направление как стендап – и министерство молодежи придумало такой проект», – говорит «чиновник ДНР» в интервью местному телеканалу.

Как рассказывает создатель камеди-шоу «Жажда смеха», в Донецке стендап начал развиваться еще в 2015 году. Впоследствии проект начал расширяться и проводить различные мероприятия, шоу, форумы, комедийные вечера и «открытые» микрофоны. А через пару лет даже начали приглашать зарубежных звезд.

«Сегодня в ресторане "Какаду" выступает Игорь Пиминов! Это единственный случай, когда русский едет на заработки в "ДНР"», – шутили в шоу.

Большинство стендаперов вышли из «КВН». И до сих пор активно участвуют в местных КВН-чемпионатах, как команда ... стендаперов.

Темы для шуток не слишком разнообразны. Можно выделить несколько основных: первая – гомофобные шутки. А учитывая распространение в «Л-ДНР» ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества – заходят они на «ура».

«А сейчас я бы хотел поговорить о геях. Надеюсь, все здесь ненавидят геев, да? Знаете, что меня бесит больше всего – гей-парад. Серьезно? Гей-парад? Кого победили? И наиболее гнусный вопрос – как вы это сделали?», – это лишь один из примеров гомофобных шуток в нынешнем Донецке.

Вторые по популярности – это стеб над собой, отношениями и, например, бывшими девушками: «Все знают, что лучший подарок для девушки – это обручальное кольцо. Но если девушка полная, то лучшее кольцо – это хула-хуп».

«Практически все комики, которых я пересмотрел, это начинающие сального юмора, поэтому все шутки крутятся вокруг тем секса, пошлости и тому подобного. Потому что это те вещи, над которыми проще шутить. На тех территориях (неподконтрольных частях Донбасса, – ред.) люди боятся правды, банально боятся, они боятся что-то лишний раз спросить. И поэтому, когда выходит человек и шутит о гомофобных вещах, сексизме, пошлости, то не возникает никаких вопросов. Этот уровень шуток им подходит, из-за них за ними не "придут", и они согласны на таком уровне оставаться», – комментирует ситуацию за линией разграничения соучредитель первой украиноязычной стендап-комедии Максим Кравец.

Третье – много шутят о политике. И в основном, это оскорбления в сторону Украины:

«Бомжи не устраивали войн, бомжи не снимали правительство... А стоп-стоп-стоп! Простите, ошибся. Нет-нет, это были наркоманы»;

«О правдивых украинских СМИ: "Путин, Путин, Путин на медведя пролетал. Путин – над Майданом, – СТБ вчера сказал».

И о беглом президенте Викторе Януковиче: «Снится Януковичу Майдан ("Что, с*ки, не ожидали, а я вернулся, ай би бэк"), как он разгоняет этот балаган ("Так, пацаны, что за фигня! Юля, ща косу оторву!") Но проснется снова он в Ростове, и "спасибо скажет" дяде Вове».

Четвертая разновидность шуток – о «местном».

О войне на Донбассе шутят, но аккуратно: «У нас до сих пор на улицах таблички написаны на украинском и английском языке. У меня вопрос: мы, что, с*ка, с ними воевать собираемся или на экскурсии по Донецку водить?».

О местных правилах и «законах» говорят опосредованно. Например, о дорогах или об оформлении «паспорта ДНР»: «Задача моей команды – поднять уровень стендапа в республике хотя бы до уровня Ростовской области. Или просто убить время пока ДНРовский паспорт оформляется».

В сюжетах о развитии стендапа в Донецке очень часто подчеркивают – мол, имейте в виду, молодые комики, шутить можно только после строгой цензуры.

«В политическом формате, я думаю, что редактура возможно и происходит, хотя, учитывая уровень комиков, я очень сомневаюсь, что кто-то из них просто умеет удачно пошутить на эту тему. Там люди сами себя боятся, особенно те, кто при "власти»", они не воспринимают любую критику. Поэтому, я думаю, что цензура там есть. Не жесткая, потому что нет соответствующего уровня юмора, но она есть», – считает Максим Кравец.

А в Донецке считают, что шутить у них – может каждый. И уже мечтают о «большой» сцене в России. Пока же отмечают свои самые интересные локации в «ДНР». «Самые интересные, пожалуй, выступления – это в воинской части. Этим вряд ли кто-то из комиков, особенно в России, может похвастаться, что выступал в воинской части перед двумястами военными», – отмечал один из донецких стендаперов.