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Украина ожидает второй транш МВФ в конце года, – глава НБУ

03.09.20 20:24
Коллаж из открытых источников
Коллаж из открытых источников

Второй транш от Международного валютного фонда ожидается до конца года. В Нацбанке считают, что Миссия МВФ прибудет в Киев в ближайшее время. Об этом сегодня, 3 сентября, во время брифинга по монетарной политике сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко, передает «Громадське радіо».

Однако размер кредитов второго транша он не уточнил.

При этом Шевченко заверил, что Нацбанк не ожидает существенных колебаний курса доллара до конца года. Но в случае нестабильности НБУ вмешается в ситуацию на валютном рынке.

Напомним, что в июне МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 млрд долл. Программа рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит – на 5 лет. В июне Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша.

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