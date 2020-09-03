Пушилин опять пообещал пустить поезда в Москву и открыть «границу» с «ЛНР»

В «ДНР» в очередной раз пообещали открыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Сейчас у нас есть задача сделать бесперасадочные поездки в Москву, Санкт-Петербург и Крым. Не в наших возможностях ускорить этот процесс, это взаимодействие нашей железной дороги и железной дороги РФ. Не хочу называть сроки – я хотел сделать это еще в начале года, и вроде бы все получалось, но потом возникла ситуация с COVID-19, и работа была парализована. Сейчас это все заново активизировалось», – цитируют Пушилина местные интернет-ресурсы.

В «республике» долгое время ходят слухи, что «ДНР» с 20 сентября закроет и автомобильный проезд в Россию из-за роста заболеваемости COVID-19 в РФ. Пушилин заверил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, «с Россией мы находимся в одном эпидемиологическом поле, и это позволяет говорить о нецелесообразности даже рассуждений о закрытии границы с Россией».

При этом пока еще «ДНР» не открыла «границу» с «ЛНР». Но, по словам Пушилина, этот вопрос прорабатывается. «Я думаю, что в самое ближайшее время мы сможем открывать границу», – считает он.

Отметим, что между «ДНР» и «ЛНР» «республиканцы» создали 4 автомобильных пункта пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03». Движение там было приостановлено весной этого года из-за карантина.

С подконтрольной Украине территорией «ДНР» пока не намерена открывать контрольно-пропускные пункты в полном объеме.

Напомним, что в «ДНР» заявляли, что железнодорожное сообщение с РФ будет запущено еще в 2019 году. Так, летом отмечалось, что «проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок». В октябре «чиновники» все еще настаивали, что подготовительные работы продолжаются. Правда, просчитали, что билеты маршрута «ДНР» – РФ будут стоить дороже, чем железнодорожные перевозки внутри России. Потом оказалось, что в «республике» нет вагонов для запуска пассажирских поездов в РФ. А в конце декабря Денис Пушилин признал, что запустить поезда не удалось из-за «технических деталей, не все из которых зависят от нас». Об очередном намерении запуска поездов в Россию и аннексированный Крым «глава ДНР» заявил 16 июня 2020 года.