За сутки более 100: В «ЛНР» бушуют пожары

На неподконтрольной украинской власти части Луганщины уже в течение двух дней продолжаются пожары. За минувшие сутки произошло более 100 возгораний. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

«Вчера и сегодня горит сухая трава и леса в районе поселков Ольховка и Калиново под Первомайском, а также улица Вишневая (которая находится между Ирмино и Первомайском). Сгорело несколько домов и хозпостройки, в Стаханове (после переименования – Кадиевка, – ред.) и Ирмино до сих пор стоит смог», – сообщает группа «Луганский инсайд» .



По информации очевидцев, на улице Вишневой сгорели дома и хозпостройки по адресам: улица Вишневая 4, 8 и 36.

«На данный момент в районе Максимовки и завода Ленина пожары продолжаются. Многие фермеры остались без угля, дров, света и кормов, заготовленных для животных. На улице Керченская в Стаханове пожаром был уничтожено частное хозяйство: сгорела крыша 3-х сараев на площади 480 кв. м, а с ней и 15 свиней. Кроме того сгорели 2 тонны сена и 20 тонн соломы», – пишет «Луганский инсайд».

Есть информация, что ряд аналогичных пожаров произошли в Славяносербском и Лутугинском районах, где огнем также были уничтожены несколько жилых домов и частных хозяйств. Несколько менее масштабных пожаров вчера произошло и на территории Луганска.

По информации «МЧС ЛНР», что за минувшие сутки ликвидировано 132 пожара, 95 из которых были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 301,63 га. На пожарах погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

К ликвидации пожаров на Луганщине привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и других подразделений Объединенных сил. Во время тушения пожара двое военнослужащих получили ожоги.

В штабе ООС заявили, что причиной возникновения масштабных пожаров в Луганской области является умышленный поджог в районе нескольких прифронтовых населенных пунктов.