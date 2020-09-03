По двум статьям: Лукашенко попал в базу «Миротворец»

Сведения о президенте Беларуси Александре Лукашенко разместили в украинской базе «Миротворец».

Отмечается, что белорусский лидер попал в базу преступников, действовавших против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, по двум признакам.

Во-первых, как «пособник пророссийских террористов и российских захватчиков» – т.к. в нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России наемников российской частной военной кампании «Вагнер», которые совершали военные преступления на территории Украины.

Во-вторых, за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». В данном моменте «Миротворец» приводит отсыл на высказывание экс-премьер-министра Польши Дональда Туска. «Премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета, действующий председатель крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе», – об этом Туск сказал в интервью польскому порталу Onet.