На трассе в Запорожской области обстреляли микроавтобус жителя Мариуполя

Ночью 2 сентября неизвестные обстреляли микроавтобус Ford, который ехал по трассе Запорожье-Мелитополь. За рулем автомобиля был 27-летний житель Мариуполя, передает «MRPL.city» со ссылкой на полицию Запорожской области.

Известно, что огонь по микроавтобусу Ford был открыт примерно в 23:00.

«Полицейские, которые прибыли на место, оказали пострадавшему необходимую домедицинскую помощь и доставили в Мелитопольскую городскую больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает», – отметили правоохранители.

Поиск нападавших продолжается.

Медики Запорожской области сообщили, что 27-летний мужчина получил огнестрельное ранение на трассе возле села Новогородковка. У пострадавшего – огнестрельное ранение правого локтевого сустава и ранения лица стеклом. Он был госпитализирован.