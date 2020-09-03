Область выдвинула условие: Бахмут не может открыть пункты для стерилизации бездомных животных

Осенью прошлого года Бахмутский городской совет подавал заявку на приобретение двух современных пунктов для стерилизации бездомных животных. Однако мобильные сооружения в городе так и не появились. Проект на строительство ветеринарных пунктов в горсовете до сих пор есть, а средств на их закупку нет. О ситуации рассказала заместитель главы Управления развития городского хозяйства и капитального строительства Бахмутского городского совета Надежда Трофимова, передает «Вільне радіо».

«Нам и еще многим городам Донецкой области выделили деньги из областного фонда охраны окружающей среды. Мы хотели поставить стерилизационные пункты с местом для врача, клетками для временного пребывания животных. Но область выдвинула условие, чтобы это были мини-приюты. Мы отказались, многие другие города тоже», – говорит Трофимова.

Она объясняет, что в начальном проекте речь шла о пунктах, в которых животных бы стерилизовали и передерживали несколько дней после операции. Потом бы их отпускали на улицу. Приюты же предполагают, что животные должны жить там постоянно.

«Там должна быть площадка, открытые вольеры. Надо проложить подъездную дорогу, возвести ограду, сделать освещение. У нас маленький город, мы не сможем содержать такой приют. Мы даже эти деньги использовать не смогли бы, поскольку у проекта и у распоряжения облгосадминистрации разные названия. Это [получится] нецелевое использование средств», – поясняет замначальника управления.

На закупку такого приюта Бахмут должен был получить 2,5 млн грн. Документацию на его сооружение в городе не разрабатывали, поэтому деньги остались в областном бюджете.

При этом бахмутские зоозащитники несколько лет уже просят о такой сооружение. Но чиновники отвечают, что денег на них нет. Зато прошлой осенью управления развития городского хозяйства Бахмутской горсовета объявило о так называемой зачистку. Речь шла о отлов беспризорных собак. В сообщении отмечалось, что ловить будут даже животных с ошейником, номерным знаком и намордником, а также собак, которые гуляют в скверах, на улицах, садах, бульварах и в общественном транспорте, если рядом нет владельцев.