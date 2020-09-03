Одесса в полтора раза дороже Турции: Где отдыхают жители Курахово в карантин

В Курахово (Донецкая обл.) из-за карантина у любителей заграничного отдыха изменились предпочтения по отдыху. Преимущество отдают странам, где не нужно делать тест на коронавирус, а украинские курорты выбирают неохотно .Об этом рассказала Владислава Куркчи, менеджер одного из турагенств города, предает «Кума.city».

Самый дорогой тур, которой купили в кураховском агентстве за время его существования, – в Доминикану за 180 тыс. грн на двоих. А самый доступный в Египет обошелся туристам в 10 тыс. грн на двоих. «Наши туристы любят качественный и недорогой отдых. Отдают предпочтение Турции, Египту, Кипру, Греции, Грузии. С марта по ноябрь большей популярностью пользуется Турция, зимой – Египет. Хотя, некоторые наши туристы летали в Доминиканскую республику, на остров Хайнань в Китае и Шри -Ланку. Были у нас и клиенты, которые летали на Занзибар, причем бронировали отдых за 2 дня до вылета. Но такие туры заказывают редко. Клиенты в основном не любят долгих перелетов», – рассказывает Владислава о докарантинных особенностях.

Те, кто предпочитает Европу, заказывали туры в Польшу, Австрию, Чехию. В Испанию, Португалию, Швейцарию, Швецию жители района ездят реже. Курховчане предпочитают отдыхать в «высокий сезон» – летом.

Карантин оказался тяжелым испытанием для турбизнеса в целом. Туристам из Курахово повезло – они в аэропортах не застряли. «С начала карантина, у нас две семьи отдыхали в Египте, одна – в Арабских Эмиратах. Они добыли отдых спокойно до конца и нормально вернулись домой. Историй, когда туристы не могли вернуться домой и застряли в чужой стране, у нас не было. Из-за того, что спрос упал еще со второй половины февраля, ближайших туров на март – апрель было забронировано всего несколько. В принципе у нас традиционно в феврале – марте затишье», – отмечает Владислава.

В карантин перед агентством стала проблема возврата денег за раннее бронирование, когда клиенты покупали туры еще в октябре прошлого года на май этого. Четкого алгоритма, что делать с деньгами не было, а операторы не спешили возвращать деньги. Менеджеру приходилось переносить бронирование на более позднюю дату, например, с мая на июль, и договариваться с операторами о «замораживании» денег на бронирование, с условием, что в следующем году туристы могут ими воспользоваться.

«Нам повезло, что обычно заранее бронируют отдых постоянные клиенты, которые обращаются не первый раз. Они понимали, что деньги за бронирование мы им вернем в любом случае. Поэтому в основном люди ожидали возврата спокойно. А вот нам пришлось переживать. В конце июня, когда начали работать, мы начали возвращать деньги за туры. За счет новых бронирований нам удалось вернуть деньги за 80% карантинных броней. Клиенты, которым вернули деньги за бронирование раньше, пару дней назад уже забронировали отдых на конец августа», – продолжила Владислава.

После ослабления карантина первые туристы от данного агентства Курахово отправились отдыхать 4 июля.

При этом агентство приняло решение – пока не закончится карантин, не делать дальнее бронирование (тур можно заказать максимум за 2 недели до отъезда). «Это решение нашего турагентства. К нам обращаются клиенты, которые хотят забронировать отдых на январь-февраль, но мы этого не делаем, даже за один-два месяца не бронируем. Ситуация нестабильная, возможна вторая волна роста заболеваемости и есть вероятность того, что страны снова закроют», – объясняет менеджер.

По ее словам, в Курахово в этом году спрос на туры снизился на 40%, уменьшилась и средняя сумма, которую кураховчане готовы отдать за отдых за границей. Прошлым летом агентство за месяц в среднем продавало 20 туров, а во время «низкого сезона» – 10-15. После карантина в месяц здесь – в среднем 10 заявок.

Карантин перераспределил предпочтения и по месту отдыха – популярны страны, в которых не нужно сдавать тесты на коронавирус, проходить обсервацию. Поэтому Хорватию, Албанию, Черногорию, где нужно сдавать тесты, спрашивают реже. А большей популярностью пользуется Турция и Египет, где тесты не нужны.

При этом, по словам Куркчи, в Турции и Египте соблюдаются карантинные меры. Во всех без исключения отелях отдыхающие проходят температурный скрининг. В некоторых отелях при каждом посещении ресторана выдают маски. Шведский стол остался, но все блюда находятся за стеклом и посетителям их накладывают официанты. Посуда, которой пользуются отдыхающие, в ресторане находится в одноразовой упаковке.

По словам тех, кто уже отдохнул в Турции и Египте, в ресторанах между столиками и между шезлонгами на пляже во всех отелях строго соблюдают расстояние – 1, 5 метра. Каждые 2 – 3 часа в номерах и зонах отдыха проводят уборку и дезинфекцию. «Единственно отличие в том, что в Египте отели заполнены строго на 50%, то есть наполовину, а в Турции наполняемость отелей полная. Всем нашим туристам, мы оплачиваем расширенную страховку, которая в случае заболевания клиента коронавирусом, покрывает обсервацию и обратную дорогу, в случае отсрочки выезда из-за болезни», – отметила Владислава.

А вот по Украине кураховское агентство туры уже организовывает. По словам Куркчи, приходилось сталкиваться с недобросовестностью местных туроператоров, а качество сервиса на украинских курортах не всегда соответствует цене. «Некоторые постоянные клиенты не дождались открытия границ и ездили отдыхать на Азовское побережье. Понравилось не всем. Говорят, цены выше, чем в Турции, а сервис на порядок ниже. В начале лета к нам обращались люди, которые не готовы были ехать за границу, но очень хотели отдохнуть. Тогда мы просчитали тур в Одессу – получилось в полтора раза дороже, чем в Турцию», – рассказала Владислава.