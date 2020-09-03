Чтобы уйти с самоизоляции: Как в Рубежном работает лаборатория по тестированию на COVID-19 (Фото)

В Луганской области только 3 лаборатории вошли в список Минздрава как те, чьи результаты тестов на COVID-19 можно использовать для прекращения самоизоляции по системе «Дій вдома». Одна из них – «Фармбиотест» в Рубежном, передают «Свои.city».

За день в клинико-диагностическом центре «Фармбиотест» делают около 300 тестов на COVID-19. Ждать результата приходится 48 часов. Но здесь работают над тем, чтобы сократить это время.

По словам главного врача «Фармбиотеста» Григория Цапко, положительных результатов за весь период карантина в центре выявили всего около 1% от общего количества сделанных тестов. Причем практически у всех выявленных носителей COVID-19 заболевание протекает бессимптомно.

«Процент положительных тестов настолько мал потому, что мы работаем в основном все же со здоровыми людьми», – отмечает Цапко. Ведь обращаются сюда в большинстве случаев те, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию или получить справку об отсутствии болезни для выезда в другую страну, а не те, кто подозревает у себя наличие COVID-19.

Забор биоматериалов производится не только в Рубежном, но и еще в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой областей – Старобельске, Бахмуте, Северодонецке, Краматорске и других.

Очень востребована такая услуга на КПВВ «Станица Луганская», где в тестировании нуждается буквально каждый, кто прибывает из «ЛНР» через линию разграничения и не хочет проходить 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Из каждого пункта приема анализов биоматериал везут в Рубежное. От соблюдения всех необходимых условий транспортировки на 60-70% зависит точность результата анализа.

Чтобы довезти материал до лабораторного центра, его помещают в систему-капсулу по типу матрешки. Сосуд с материалом кладут в еще один сосуд, тот – еще в один и так далее. При повреждении наружной оболочки внутренние контейнеры сохраняют целостность и обеспечивают сохранность материала. По словам Григория Цапко, такой способ хранения позволяет сделать точный анализ иной раз даже после авиакатастроф.

Помещение для забора биоматериала при тестировании на COVID-19 методом ПЦР оборудовано таким образом, чтобы медицинскому работнику и клиенту, который пришел сдавать анализ на коронавирус, даже не пришлось дышать одним воздухом.

Лаборант и пациент отделены герметичным стеклом, в котором имеются два широких отверстия, со стороны пациента оснащенные длинными резиновыми перчатками. Тестируемый садится на стул, а специалист, надев перчатки, берет биоматериал (в случае с ПЦР-тестом – это мазок из носа или рта). При этом клиенту и работнику абсолютно не приходится вступать в контакт друг с другом.

Во избежание взаимодействий потенциальных больных со здоровыми людьми в здании предусмотрены раздельные входы/выходы.