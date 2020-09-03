Особое внимание к жителям иных регионов: Как усилили досмотр на блокпостах Донетчины (Видео)

Правоохранители усилили контроль на внутренних блокпостах Донецкой области из-за риска распространения коронавируса. Блокпост на окраине Мариуполя – здесь проезжающим меряют температуру и проверяют документы. Проверяют как гражданских лиц, так и военных.

Большинство водителей к таким правилам уже привыкли, но жалуются на очереди. «Проверили документы и багажник. Не было бы очереди – было бы вообще класс. Потому что люди на жаре погибают», – делится один из автомобилистов.

Особенно пристально досматривают автомобили тех, кто едет по Донецкой области из соседних регионов. Например, Денис – из Запорожья, часто приезжает в Мариуполь по работе. «В среднем 2 раза в неделю мне приходится ездить в Мариуполь. Я приезжаю на разных автомобилях. Ни разу не было ни придирок, ничего такого. На блокпосту все проходит адекватно, люди относятся с пониманием», – говорит мужчина.

Усиление контроля на блокпостах – решение штаба Операции Объединенных сил. Но гостей из иных областей пока пускают беспрепятственно.

«Для пересечения блокпоста нужен документ, удостоверяющий личность. Если будет выявлено повышение температуры у человека, будем вызывать "скорую помощь". А уже "скорая" будет действовать по своему протоколу – граждане будут направлены в больницу или будут писать обязательство, что они сами обратятся в больницу», – поясняет Александр Чернов, заместитель батальона Управления патрульной полиции в Донецкой области.

По словам правоохранителей, максимально допустимая температура тела – 37,2 градуса.

Ранее сообщалось, что в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе с 1 сентября усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19. В частности, ограничивается въезд со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей для граждан, не имеющих соответствующих документов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»