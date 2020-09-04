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Ребенок с ожогами и двое погибших: В «ДНР» горела Макеевка (Фото)

04.09.20 08:26
Макеевка / Фото из соцсетей
Макеевка / Фото из соцсетей

В «ДНР» на северо-восточной границе Макеевки в результате масштабного пожара 3 сентября погибли 2 человека. Об этом в своем Telegram сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«В селе Петровском, где удалось быстро локализовать возгорание и не допустить, чтобы огонь уничтожил жилые дома, глава МЧС Алексей Кострубицкий доложил обстановку с пожарами в целом по республике. Жара и сильный ветер способствовали тому, что во многих городах и районах возгорания трудно было потушить. Обычно в день ликвидируется до 50 пожаров, в последние дни их количество достигает 150! По словам министра, с особо сильными фронтами огня сегодня (3 сентября – ред.) пожарным пришлось бороться в Шахтерском, Новоазовском районах и на границе Макеевки с Енакиево. В Макеевке сгорело девять домов, погибли два человека», – уверяет Пушилин.

На местных интернет-ресурсах также сообщается, что возгорание произошло в поселке Новый Свет в Советском районе Макеевки.

В соцсетях пишут, что, помимо погибших, есть и пострадавшие. Точно известно об одном ребенке с ожогами, его забрали в больницу. Отмечается, что в отдельных местах снова происходит возгорание.

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