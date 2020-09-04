Пожары на Луганщине: Продолжается горение в 3-х очагах

По состоянию на 7:00 сегодняшнего дня, 4 сентября, на Луганщине продолжается тушение 3-х очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений в селах Лобачево и Лопаскино (Новоайдарский р-н) и с. Болотенное (Станично-Луганский р-н). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«Открытого огня не наблюдается, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра», – отметили в ГСЧС.

К тушению пожаров привлечены 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

«С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечены 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей», – проинформировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района. В тот же день в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.

Утром 3 сентября стало известно, что правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что владельцы полностью уничтоженных домов во время новых пожаров в Луганской и Харьковской областях получат максимальную компенсацию – примерно 300 тыс. грн.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что причиной возникновения масштабных пожаров в Луганской области является умышленный поджог в районе нескольких прифронтовых населенных пунктов.