Я в детстве думала, что это – запасной цирк: В Донецке показали «горошины» Крытого рынка (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке местный фотограф Евгения Карпачева показала зал под куполом Крытого рынка. Запечатленными кадрами дончанка поделилась в своем Facebook.

«Не смогла сегодня пройти мимо огромных горошин внутри Крытого рынка. Вернее сказать, увидела, прошла мимо, решив, что я эти шарики уже показывала, но вернулась, зашла в прохладный зал и стала опять фотографировать. Ну нет нигде такого красивого Крытого рынка», – отметила Карпачева.

В комментариях дончане разделяют восхищение фотографа и делятся своими мнениями. «Первый раз увидела Крытый в таком ракурсе… В детстве мне казалось, что круги нарисованные... Я поначалу решил, пока не пригляделся, что это фойе какого-то зала… Я в детстве думала, что Крытый рынок – это запасной цирк. Ну, вдруг "Космос" на ремонте будет… Да, красивый купол Крытого рынка!», – пишут люди.