На неподконтрольной Донетчине ОБСЕ не смогла получить информацию о жертвах среди гражданского населения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не смогли получить в одной из больниц неподконтрольного украинским властям Донецка информацию о жертвах среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 3 сентября.

Отмечается, что медики сослались на то, что наблюдателям Миссии необходимо обратиться к «властям».

«Медперсонал больницы № 6 в Донецке отказался предоставить информацию о жертвах среди гражданского населения, заметив, что наблюдателем следует обратится к лицам, осуществляющим фактический контроль», – говорится в отчете.