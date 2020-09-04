Усиление карантинных мер на Донбассе: Правозащитники сообщают, что ограничений для въезда – нет

На странице Операции Объединенных сил (ООС) появилась информация об усилении мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом напомнили в Норвежском совете по делам беженцев в Украине.

С 1 сентября 2020 года со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение линии проведения ООС для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС. Продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений, введенных правительством Украины.

«Мы попытались разобраться, действительно ли въезд в Донецкую и Луганскую области ограничен со стороны смежных областей и попытались узнать перечень документов, необходимый для въезда в Донецкую и Луганскую области. К сожалению, ни текста самого решения, ни перечня соответствующих документов в публичном доступе найдено не было», – отметили правозащитники.

«По информации Луганской областной государственной администрации и Главного управления Национальной полиции в Луганской области, в настоящее время никаких ограничений для въезда, а также необходимости в наличии дополнительных документов при въезде в Донецкую и Луганскую области введены не были», – добавили в правозащитной организации.

Ранее сообщалось, что в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе с 1 сентября усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19. В частности, ограничивается въезд со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей для граждан, не имеющих соответствующих документов.

Также сообщалось, что гостей из иных областей пока пускают беспрепятственно. При этом для пересечения блокпоста нужен документ, удостоверяющий личность. А если будет выявлено повышение температуры у человека – будут вызывать «скорую помощь».