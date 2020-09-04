Пугливые косули и величественные лебеди: На Донетчине показали парк «Клебан-Бык» (Фото)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) есть косули, лебеди-шипуны и иные животные и птицы. Об этом сообщила биолог парка Галина Семенихина‎ на странице в Facebook.

«Очередное обследование территории центрального участка РЛП "Клебан-Бык" было проведено на суше и на водной поверхности Клебан-Быкского водохранилища. Были встречены 3 косули. Очень пугливые звери показались издалека и почти сразу начали убегать. Также удалось запечатлеть водных птиц с интересных ракурсов. Лысухи, лебеди-шипуны, чайки, луни тростниковые, услышав шум мотора лодки, снимались в воздух и перелетали на безопасное, на их взгляд, расстояние», – отметила Семенихина.

Есть в парке и зайцы. «Вот такое зайчонок случился на рекреационном участке "Бересток"», – сообщила Семенихина.

Также на страничке парка в Facebook размещены фото лебедей, запечатленных на рекреационном участке «Солнечная долина».