Новый антирекорд: За сутки COVID-19 в Украине заболели 2723 человека

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 723 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 4 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы сегодня снова начинаем наш день с установленного антирекорда. Антирекорда по количеству заболевших COVID-19. За минувшие сутки в Украине заболели 2 723 человека. Из них 161 ребенок, а также 119 медработников. Были госпитализированы 532 человека. И это также антирекорд по количеству людей, госпитализированных с COVID-19 за одни сутки. Зафиксирован 51 летальный случай. При этом выздоровели 937 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 130 951 человек. Из них 8 520 детей и 11 754 медработника. При этом в целом выздоровели 60 613 пациентов. Летальных случаев – 2 761», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (371), Одесской (225), Тернопольской (204), Львовской (196), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (162) областях и г. Киеве (319).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 576 случаев COVID-19, в Луганской – 393 случая.