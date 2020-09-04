RU
Все новости

Новый антирекорд: За сутки COVID-19 в Украине заболели 2723 человека

04.09.20 09:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 723 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 4 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы сегодня снова начинаем наш день с установленного антирекорда. Антирекорда по количеству заболевших COVID-19. За минувшие сутки в Украине заболели 2 723 человека. Из них 161 ребенок, а также 119 медработников. Были госпитализированы 532 человека. И это также антирекорд по количеству людей, госпитализированных с COVID-19 за одни сутки. Зафиксирован 51 летальный случай. При этом выздоровели 937 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 130 951 человек. Из них 8 520 детей и 11 754 медработника. При этом в целом выздоровели 60 613 пациентов. Летальных случаев – 2 761», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (371), Одесской (225), Тернопольской (204), Львовской (196), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (162) областях и г. Киеве (319).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 576 случаев COVID-19, в Луганской – 393 случая.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк