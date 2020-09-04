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COVID-19: В «ЛНР» зафиксировали еще один летальный случай

04.09.20 10:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Зарегистрирован один летальный случай. Таким образом, с начала пандемии медики республики зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – уверяют в «ЛНР».

«Всего по состоянию на 09:00 4 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 725. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 622 человека», – сообщают в «республике».

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