И дети, и медработники: Кто и где на Донетчине болеет COVID-19 (Карта)

За четверг, 3 сентября, коронавирусная болезнь COVID-19 диагностирована еще у 30 жителей Донецкой области. Об этом сегодня, 4 сентября, проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В числе заболевших – 3-е детей и 2-е медработников.

Новые случаи зарегистрированы:

9 – в Мариуполе (мужчина 57 лет, 6-летняя девочка, женщины 39, 37, 62, 60, 50, 65 и 58 лет);

8 – в Славянске (9-летний мальчик, мужчины 43 и 31 года, женщины 55, 67, 24, 37 и 68 лет);

5 – в Краматорске (мужчины 64, 58 и 56 лет, женщины 75 и 57 лет);

4 – в Николаевке (7-летний мальчик, мужчины 62 и 65 лет, женщина 74 лет);

4 – в Марьинском районе (мужчины 51 и 58 лет, женщины 22 и 56 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1 578 случаев COVID-19, из них: