Сводка из зоны ООС за 3 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушений режима прекращения огня и дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия не зафиксировано».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.