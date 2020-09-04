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Сводка из зоны ООС за 3 сентября: Версии сторон конфликта

04.09.20 10:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушений режима прекращения огня и дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия не зафиксировано».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

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