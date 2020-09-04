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В «ДНР» у 21 человека подтвердился коронавирус

04.09.20 11:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 21 случай инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 3 сентября, выявлен 21 случай заболевания», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 4 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 647:

  • на лечении – 1 245 пациентов,
  • выписаны – 1 256 человек,
  • летальных случаев – 146.

«По состоянию на 4 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».

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