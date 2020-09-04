Пожары на Луганщине: Огнеборцы спасли 70 жилых зданий

На Луганщине, где третьи сутки спасатели и военные продолжают бороться с пожарами, огнеборцы спасли от огня 70 жилых зданий. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«На Луганщине третьи сутки подряд продолжают ликвидировать пожары, возникшие 2 сентября. Сейчас спасатели работают в Новоайдарском и Станично-Луганском районах, завершая тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. Работая в населенных пунктах, пострадавших от огня, пожарные приложили максимум усилий, чтобы отбить от огня жилой сектор. Сейчас спасатели помогают на местах ликвидировать очаги тления. Всего за последние сутки бойцы ГСЧС, которые днем и ночью выполняли свою тяжелую работу, спасли 70 жилых зданий», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района. В тот же день в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.

Утром 3 сентября стало известно, что правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что владельцы полностью уничтоженных домов во время новых пожаров в Луганской и Харьковской областях получат максимальную компенсацию – примерно 300 тыс. грн.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что причиной возникновения масштабных пожаров в Луганской области является умышленный поджог в районе нескольких прифронтовых населенных пунктов.