Симптомы пневмонии и тяжелого течения ОРВИ: На Луганщине подтвердили 22 случая COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 22 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи зарегистрированы:

12 – в Северодонецке;

3 – в Лисичанске;

1 – в Рубежном;

3 – в Станично-Луганском районе;

2 – в Новоайдарском районе;

1 – в Сватовском районе.

Среди новых случаев 7 человек контактировали с выявленными ранее; 10 человек – с симптомами пневмонии и тяжелого течения ОРВИ; 5 человек прибыли с неподконтрольной украинским властям территории.

По состоянию на 4 сентября в Луганской области подтверждены 396 случаев коронавирусной болезни, из них: