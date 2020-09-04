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Симптомы пневмонии и тяжелого течения ОРВИ: На Луганщине подтвердили 22 случая COVID-19 (Карта)

04.09.20 11:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 22 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи зарегистрированы:

  • 12 – в Северодонецке;
  • 3 – в Лисичанске;
  • 1 – в Рубежном;
  • 3 – в Станично-Луганском районе;
  • 2 – в Новоайдарском районе;
  • 1 – в Сватовском районе.

Среди новых случаев 7 человек контактировали с выявленными ранее; 10 человек – с симптомами пневмонии и тяжелого течения ОРВИ; 5 человек прибыли с неподконтрольной украинским властям территории.

По состоянию на 4 сентября в Луганской области подтверждены 396 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 216 человек;
  • продолжают лечение – 177 пациентов, в том числе 6 детей (51 человек лечится в больницах, 126 – амбулаторно);
  • умерли – 3 человека.

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