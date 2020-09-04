Симптомы пневмонии и тяжелого течения ОРВИ: На Луганщине подтвердили 22 случая COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 22 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые случаи зарегистрированы:
- 12 – в Северодонецке;
- 3 – в Лисичанске;
- 1 – в Рубежном;
- 3 – в Станично-Луганском районе;
- 2 – в Новоайдарском районе;
- 1 – в Сватовском районе.
Среди новых случаев 7 человек контактировали с выявленными ранее; 10 человек – с симптомами пневмонии и тяжелого течения ОРВИ; 5 человек прибыли с неподконтрольной украинским властям территории.
По состоянию на 4 сентября в Луганской области подтверждены 396 случаев коронавирусной болезни, из них:
- выздоровели – 216 человек;
- продолжают лечение – 177 пациентов, в том числе 6 детей (51 человек лечится в больницах, 126 – амбулаторно);
- умерли – 3 человека.