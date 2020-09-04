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В центре Донецка в ДТП попала машина «полиции» (Фото)

04.09.20 12:14
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке – в центре – произошло ДТП с участием «полиции». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла 3 сентября на пересечении пр. Богдана Хмельницкого и ул. Розы Люксембург в Ворошиловском районе: столкнулись два легковых автомобиля, один из них – «МВД ДНР». Авто «МВД ДНР» от удара развернуло, и машина перегородила дорогу.

О пострадавших очевидцы не сообщают. Нет информации об аварии и на «официальных» «республиканских» интернет-ресурсах.

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