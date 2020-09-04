RU
Все новости

С начала перемирия: ОБСЕ зафиксировала уже более 900 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

04.09.20 11:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ по состоянию на вечер 2 сентября насчитала более 900 нарушений объявленного 27 июля на Донбассе режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 3 сентября.

«После заседания трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 152 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет, а также 741 очередь и выстрел)», – говорится в отчете.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк