С начала перемирия: ОБСЕ зафиксировала уже более 900 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ по состоянию на вечер 2 сентября насчитала более 900 нарушений объявленного 27 июля на Донбассе режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 3 сентября.

«После заседания трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 152 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет, а также 741 очередь и выстрел)», – говорится в отчете.