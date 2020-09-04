Школы в Украине проверят на соблюдение карантина, – Степанов

В украинских школах проверят соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Для этого правительство создало специальные мониторинговые группы. Об этом сегодня, 4 сентября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что особое внимание уделят небольшим школам, которые расположены не в областных центрах.

«Было дано поручение премьер-министра Украины о том, чтобы работники МОН, Госпродспотребслужбы вместе с представителями Министерства по развитию громад и территорий создали мониторинговые группы, которые провели мониторинг соблюдения правил в различных областях. Особенно в небольших школах, которые не размещены в областных центрах», – заявил Степанов.