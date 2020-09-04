Местные бюджеты Луганщины получили более 10 миллионов от алкоголя, табака и горючего

Местные бюджеты Луганщины получили более 10 млн грн от лицензирования алкоголя, табака и горючего. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на информацию Главного управления Государственной налоговой службы в области.

За январь-август 2020 казна области пополнилась на 10,5 млн грн от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим.

По состоянию на 1 сентября этого года в области осуществляют деятельность 1 292 субъекта хозяйствования, имеющих лицензии на право этой деятельности.

«Было выдано 2 315 лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, 725 лицензий на право розничной торговли топливом и хранение горючего», – рассказала в пресс-службе.

В то же время, в январе-августе приостановлено действие 23 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулированы 367 лицензий, из которых 19 – за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.