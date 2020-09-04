В Донецкой области разоблачили группу продавцов метадона

На Донетчине разоблачили группу, которая сбывала метадон на территории Покровска. Продажа наркотика осуществлялась через так называемые «закладки». Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что с июня этого года жители Покровска занимались продажей метадона.

«Сбыт происходил по системе так называемых "закладок". Покупатели перечисляли средства на банковскую карточку наркодельцов, после чего получали подробные инструкции о местонахождении "товара"», – отметили в прокуратуре.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела обнаружены и изъяты 10 мобильных телефонов, свертки с веществами растительного происхождения и с веществом белого цвета, черновые записи противоправной деятельности, банковские карты, на которые клиенты перечисляли денежные средства, таблетки и весы.

Во время проведения очередной оперативной закупки двух наркодельцов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Действия группы квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решаются вопросы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.