Двигался в Донецк: На КПВВ «Новотроицкое» задержали авто со спрятанными наличными (Фото)

В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» подразделения из состава Объединенных сил задержали автомобиль со скрытыми средствами в сумме 250 тыс. грн. Об этом сегодня. 4 сентября, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

Совместными усилиями всех составляющих сил обороны Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях активно фиксируются факты нарушения порядка перемещения денежных средств через контрольные пункты въезда/выезда.

Так, на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области во время осмотра автомобиля марки «Шевроле», который двигался по маршруту «Мариуполь-Донецк», пограничным нарядом и представителем ГФС в коробе топливного фильтра были обнаружены средства в сумме 250 тыс. грн.

По факту нарушения составлен административный протокол ч. 1 ст. 204-3 КУоАП, а найденная наличность изъята у собственника.