RU
Все новости

Двигался в Донецк: На КПВВ «Новотроицкое» задержали авто со спрятанными наличными (Фото)

04.09.20 13:26
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» подразделения из состава Объединенных сил задержали автомобиль со скрытыми средствами в сумме 250 тыс. грн. Об этом сегодня. 4 сентября, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

Совместными усилиями всех составляющих сил обороны Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях активно фиксируются факты нарушения порядка перемещения денежных средств через контрольные пункты въезда/выезда.

Так, на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области во время осмотра автомобиля марки «Шевроле», который двигался по маршруту «Мариуполь-Донецк», пограничным нарядом и представителем ГФС в коробе топливного фильтра были обнаружены средства в сумме 250 тыс. грн.

По факту нарушения составлен административный протокол ч. 1 ст. 204-3 КУоАП, а найденная наличность изъята у собственника.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк