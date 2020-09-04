Точной даты «нормандского» саммита пока нет, – Резников

Проведение встречи в Нормандском формате в Берлине возможно этой осенью, однако точной даты саммита нет. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает «РБК – Украина».

По его словам, сейчас продолжается работа над решением вопросов, которые ставились перед участниками переговорного процесса на саммите в Париже в декабре 2019 года.

«Следующего саммита точной даты нет. Но я оптимист, и мне кажется, что такая встреча в Берлине этой осенью вполне вероятна», – сообщил Резников.

Он отметил, что сейчас должны быть решены вопросы открытия двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе, четырех новых участков разведения, план разминирования, вопрос обмена пленными и вопросы, связанные с законодательством о выборах и амнистии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает саммит лидеров стран Нормандского формата после встречи политических советников.