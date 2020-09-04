Самые красивые: В Бахмуте появился двойной мурал (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) появились два мурала в юго-западной части города. Их видно на въезде со стороны Константиновки даже из окна транспорта. Художники приступили к третьему проекту, передает «Вільне радіо».

Как рассказала Яна Волк, директор творческой группы KAILAS-V, которая выполнила первые два мурала, их можно увидеть на боковых фасадах 9-этажек по ул. Чайковского, 105 и 107. Муралы под названием «Громада счастливых людей» и «Бахмут – город, открытый для добра» – подарок горожанам ко Дню города.

«Я считаю, что эти два проекта сейчас самые красивые в Украине. У людей на все есть своя точка зрения. Но на семью, детей, животных у всех один взгляд – это мило. Это что-то свое, родное. Во-вторых, эти муралы очень качественные. На самом деле художников, которые могут достичь такого качества, в Украине немного. Как по мне, мы сделали даже лучше», – говорит директор творческой группы.

Муралы в Бахмуте / Фото: freeradio.com.ua

«Это спальный район: дети, бабушки, люди, которые спешат на работу. Мы работаем для них, мы не работаем музеев или картинных галерей. Мы понимаем, что надо делать то, что люди видят каждый день и приносит им радость», – добавляет Яна Волк.

Изготовление муралов стоит около 600 тыс грн, но деньги взяли не из городского бюджета. За все заплатил благотворитель, который пожелал остаться неизвестным.

Как рассказала секретарь Бахмутского горсовета Светлана Кищенко, компания KAILAS-V начала работу и над третьим муралом в Бахмуте. Его нарисуют на боковом фасаде 9-этажки по ул. Горбатова, 30. Что именно нарисуют, пока неизвестно. Но приглашают сегодня, 4 сентября, после 20:00 на перекресток улиц Горбатова и Садовая, чтобы «увидеть чудо творчества».