Всесильные экоинспекторы не спасут окружающую среду: Почему эксперты критикуют новый законопроект (Видео)

Всесильные инспекторы не спасут окружающую среду. Эксперты критикуют новый законопроект, по которому экоинспекция может получить больше полномочий. Есть риск, что вместо природы расцветет только коррупция, говорят экологи. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Чтобы сын Ярослав дышал чистым воздухом, Богдана Селюченко постоянно вывозит малыша за город.

«В Киеве, конечно, воздух немного загрязнен. Как только есть возможность выехать за пределы Киева в деревню, на дачу – в какую-то местность подальше – то пытаемся выехать», – рассказывает женщина.

Как предприятия влияют на окружающую среду, проверяет Госэкоинспекция. По новому законопроекту, который лежит в Верховной Раде, у нее может стать еще больше полномочий.

«Этот орган будет более сильный, будет иметь больше возможностей противодействия загрязнителям. Наша цель – создать условия, при которых все загрязнители будут вынуждены считаться с этим органом», – говорит народный депутат, фракция партии «Слуга народа» Александр Мариковский.

Инспекторам хотят разрешить приостанавливать работу предприятий. Сейчас это может сделать только суд. Воздух чище от этого не станет, говорят эксперты. А мы с вами можем по несколько дней сидеть без горячей воды и отопления.

«Инспектор может ошибиться. Тут же запретить деятельность предприятия. Почти 300 тыс. населения проживает в зоне нашего обслуживания, где мы подаем тепло и горячую воду. Если это будет зимой, представьте себе – больница, родильный дом – и нет тепла», – объясняет генеральный директор ООО «Евро-реконструкция» Вячеслав Селиванов.

Угрожая приостановить работу предприятия, инспекторы могут требовать взятку, уверены промышленники.

«Создаются невыполнимые условия, коррупционные чиновники, инспектора будут пользоваться этим для вымогания средств с предприятий. И контролируемость ситуации наоборот упадет», – говорит президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Давать взятки крупный бизнес не будет и просто уйдет из Украины. А с ним исчезнут и рабочие места, и налоги, говорят эксперты.

Денег на соцвыплаты у государства будет меньше.

«Предприятия будут закрываться действующие, новые не будут открываться в таких условиях. И только таким образом будет достигнуто улучшение экологической ситуации, но ценой рабочих мест, ценой благосостояния людей, ценой зарплат», – говорит генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

Реформировать экоинспекцию нужно, уверены экологи. Но не дать больше полномочий – их и так достаточно. Не хватает более высоких зарплат, чтобы «быстрые деньги» инспекторам были не нужны.

«Крайне важно профинансировать эту структуру, ведь при тех низких заработных платах, очевидно, провоцируется коррупция», – считает президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

В экоинспекции опасения промышленников не разделяют, однако проблему с зарплатой признают.

«На сегодняшний день средняя заработная плата государственного экологического инспектора 8,5 тыс. грн составляет. Просто необходимо также при реформировании органа Государственной экологической инспекции предусмотреть нормальную мотивацию, то есть заработную плату инспекторам», – говорит председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Сейчас законопроект на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады. Кабмин и независимые ассоциации направили парламентариям много замечаний. В парламентский зал на рассмотрение законопроект может попасть в октябре.